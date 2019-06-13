DGS 30 Haziran'da ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Sınava sadece 17 gün kaldı. Sınava girebilmek içinse sınav giriş belgesi önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle de sınava yaklaşık 2 hafta kala " DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?" sorusu sık sık yöneltiliyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DİKKAT!

2018-DGS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.