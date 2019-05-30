Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar Günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakikalık bir süre verilecek. Yükseköğretim diplomasını, lisansa tamamlamak isteyen on binlerce kişi hazırlıklarını sürdürürken bir diğer yandan sınav giriş belgeleri içinse bekleyiş sürüyor. Sınava 1 ay kala en çok sorulan soru: DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DİKKAT!

2018-DGS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.