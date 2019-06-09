DGS 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Sınava 21 gün kaldı. Lisans adayları bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığına bakmak istiyor. Sıkça yöneltilen soru "DGS sınav yerleri belli oldu mu?" şeklinde...

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DİKKAT!

2018-DGS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.