DGS sonuçları açıklandı

2019-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı…

04 Eylül 2019, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
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DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, uygulanan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait tercih işlemleri tamamlandı.

Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı için tıklayın!

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. 

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