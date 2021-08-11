DGS sonuçları açıklandı mı? İşte DGS sonuç sorgulama sayfası

İki yıllık üniversite eğitimini 4 yıllığa tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavı 11 Temmuz tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Adaylar heyecanla sonuçları beklerken, ÖSYM’den yapılan açıklamada DGS sonuçlarının 11 Ağustos Çarşamba itibariyle açıklandığı belirtildi.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 DGS sonuçları 11 Ağustos Çarşamba öğlen 14.30 itibariyle açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını " https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak önceki yıllar baz alındığında 2021 DGS tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.