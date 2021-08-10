DGS sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllığa tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. Üniversitelerin Eylül ayında açılması göz önünde bulundurulduğunda 2021 DGS tercihler tarihleri de öğrenciler için oldukça hayati bir rol oynuyor

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 10 Eylül Salı günü itibariyle henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen 2021 DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi öğrenilebilecek.

2021 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih sürecinin DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla başlaması bekleniyor.

2021 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Adaylar, 2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine girecek. Ancak henüz ÖSYM tarafından tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve kontenjanları da belli olmadı.

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzunda yer alıyor.

"Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı incelemek ve geçiş yapmak istenilen bölümü kontrol etmek için aşağıdaki linke tıklayın

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER

DGS’DE SÖZEL VE SAYISAL STANDART PUANLAR NASIL HESAPLANIR?

Yetenek testinin sözel ve sayısal bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri yanlış ve doğru cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sözel ve sayısal bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.