ÖSYM tarafından 30 haziran tarihinde gerçekleşen DGS'de bugün büyük gündü... Takvime göre sonuçlar bugün açıklanıyordu. Bu nedenle ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık ziyaret ediliyordu. MEB sevindiren açıklamayı 14.30'da yaptı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacaktı. Adaylar sabahtan bu yana "DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunu yöneltiyordu. Geçen yıl sonuçlar 16.45'te açıklanan sonuçlar bu yıl 14.30'da açıklandı. Sonuçları incelemek için aşağıdaki linke tıklayınız. Şimdi gözler tercihlerde...

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DGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.