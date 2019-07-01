2019 DGS 30 Haziran'da gerçekleşti. Aynı gün saat 14.10'da sorular ile cevapların yüzde 10'u erişime açıldı. Bu gelişmeler neticesinde sonuçlara olan beklenti de iyice arttı. Başarılı puan alan adaylar içinse daha sonra tercih süreci başlayacak.

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

DGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından saat 14.10'da adayların erişimine açtı. Kurum geçen sene sınav 21 Temmuz'da gerçekleşmiş, soru ve cevaplar ise 24 Temmuz'da yayımlanmıştı.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Geçen yılki süreç baz alındığında tercihlerin ise 17 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.