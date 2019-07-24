DGS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? ÖSYM saat verdi mi?

DGS sonuçlarında deyim yerindeyse yüzüldü yüzüldü kuyruğa gelindi. ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde sonuçların 25 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Bu nedenle sonuçlara 1 gün kala heyecan katsayısı artmış durumda... Sonuçların gece açıklanma ihtimaline karşı adaylar şimdiden 'DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?' sorunu yöneltiyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM saat konusunda herhangi bir duyuru geçmezken geçen yıl sonuçlar 16.45'te açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların yarın öğleden sonra açıklanması bekleniyor Geçen yılki süreç baz alındığında tercihlerin ise 17 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.