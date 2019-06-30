DGS soru ve cevapları erişime açıldı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen on binlerce kişi bugün saat 10.15'te sınava girdiler. Sınav 150 dakika sürerken 12.45'te sınav bitti. Sınavın bitiş ziliyle birlikte adaylar sınavda hangi sorulara doğru cevap verdiklerini görmek için "DGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalıştı. Öte yandan sınav sonuçları da araştırılan bir başka konu...

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

DGS soru ve cevapları ÖSYM tarafından saat 14.10'da adayların erişimine açtı. Kurum geçen sene sınav 21 Temmuz'da gerçekleşmiş, soru ve cevaplar ise 24 Temmuz'da yayımlanmıştı.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.