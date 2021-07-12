Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) 11 Temmuz Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 2 yıllık ön lisans ve meslek yüksek okulu eğitimini 4 yıllık fakülteye tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavının soru ve cevapları, sınavın hemen ardından merak edilmeye başlandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte ayrıntılar…

DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2021 DGS sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde soru ve cevaplar sınavın hemen ertesi gün yayınlanırken bu yıl için de böyle bir beklenti bulunuyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 DGS sonuçları ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS, ÖSYM tarafından yılda bir defa düzenlenen bir sınavdır. DGS ile herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümlerinden mezun olan ya da mezun olabilecek durumda bulunan adaylar lisans eğitimine geçiş yapabilmektedirler.

DGS, 60 Türkçe ve 60 matematik olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. 150 dakikalık sınav süresi içerisinde adaylardan, lisans öğrenimdeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerisinin ölçülmesine yönelik hazırlanmış olan soruları çözmeleri istenir. Aynı zamanda her 2 bölüm için onar tane mantık sorusu yer almaktadır. Kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olan DGS’de sorular, farklı ön lisans bölümlerinde eğitim almış öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir.