ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih süreci 27 Ağustos Cuma günü başladı. ÖSYM’nin yayınladığı DGS tercih kılavuzunda yer alan taban puanlarına göre, adaylar, 7 Eylül tarihine kadar tercih işlemlerini yapabilecekler. İşte, 2021 DGS tercih listesi ve taban puanları…

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

DGS taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla belli oldu. Adaylar, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirler…

DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

DGS KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİHİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri, ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Adaylar, şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabiliyor.

DGS tercih işlemleri, ÖSYM’nin sitesinde yer alan yönlendirmeler eşliğinde yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” İfadesi adaya ulaşmış olmalıdır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS tercihleri 27 Ağustos tarihinde başladı, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da ise sona erecek.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 DGS tercihlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Öncelikle tercih sürecinin sonlanması bekleniyor.