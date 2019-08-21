DGS tercih başvuruları başladı! Kılavuz yayımlandı!

DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklandıktan sonra başarılı puan alanların gözleri tercihlere çevrildi. Tercih süresi uzayınca ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün adaylara açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklama heyecan yaratırken adaylar yine sık sık "DGS tercih başvuruları başladı mı?" sorusuna cevap aradı.

DGS TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'den yaptığı açıklamada ""Değerli DGS adaylarımız,

tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bu açıklamanın ardından bugün DGS tercihleri başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercihlerin başladığını şöyle duyurdu.

2019-DGS Başvuru Kılavuzu

2019-Tercih Bilgileri ve Tablolar











