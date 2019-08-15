DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri başladı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ne zaman başlayacak? On binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. Önceki dönemde yaşanan süreç nedeniyle beklentiler iyice artmış durumda... İşre detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 15 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.