DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercihler ne zaman başlıyor?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvuru tarihleri sabırsız bekleyiş söz konusu... Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesini her gün takip ediyor. Sıkça sorulan soru ise "DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" şeklinde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin en geç 1 hafta içerisinde alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.