DGS tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. 2 yıllık önlisans öğrencilerinin eğitimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçtiğimiz ay içinde açıklanmış, adaylar 27 Ağustos tarihi itibariyle tercihlerini yapmaya başlamıştı. İşte, 2021 DGS tercih sonuçlarında son durum…

2021 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 DGS tercihleri 27 Ağustos tarihinde başlamıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün yaptığı açıklamaya göre ise 7 Eylül tarihinde son buluyor. Adaylar tercih işlemlerini bu tarih aralığında http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabiliyor.





DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, DGS tercihleri 7 Eylül tarihi itibariyle son buluyor. Sonuçların ise yaklaşık bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

DGS tercihleri, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların tercih işlemlerini yaparken, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzunu inceleyerek tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Tercih işlemlerini tamamlamış ancak değişiklik yapmak isteyen adaylar da yine 7 Eylül tarihine kadar, işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabiliyorlar.

DGS tercih işlemlerinde tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik yapılmaz ve adayların bu yöndeki taleplerini içeren dilekçelere ÖSYM tarafından işleme alınmaz.