DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu bugün mü yayımlanacak?

Ağustos ayının sonuna doğru ilerliyoruz ve hala DGS tercihleri başlamış değil. Lisans adayları yeni haftanın ilk gününde ÖSYM'den bir haber bekliyor. Peki herhangi bir açıklama var mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin en geç 1 hafta içerisinde alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.