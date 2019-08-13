DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binler tercihler için ÖSYM'den bir tarih bekliyor. Lisans adaylarının bugünlerde en çok ilettiği soru "DGS tercihleri başladı mı?" şeklinde... İşte tarih konusunda beklene tarih...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri merakla bekleniyor. ÖSYM'nin resmi sitesi günbegün takip ediliyor. ÖSYM'den herhangi bir duyuru göremeyen adaylar arama motorlarına başvurarak "DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap arıyor.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.