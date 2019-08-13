DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binler tercihler için ÖSYM'den bir tarih bekliyor. Lisans adaylarının bugünlerde en çok ilettiği soru "DGS tercihleri başladı mı?" şeklinde... İşte tarih konusunda beklene tarih...