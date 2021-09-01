DGS tercihleri için son gün 7 Eylül

Tercih işlemleri, 7 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

DEĞİŞİKLİK HAKKI

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacak. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacak.