Eğitim & Kariyer DGS tercihleri için son gün 7 Eylül

DGS tercihleri için son gün 7 Eylül

Eğitim & Kariyer

DGS tercihleri için son gün 7 Eylül

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık programlara tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2021) başvuruları başladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Tercih işlemleri, 7 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. 

DEĞİŞİKLİK HAKKI 

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacak. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacak.

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