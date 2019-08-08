DGS tercih başvurularının başlama tarihi her geçen gün aratılıyor. Sınava girip başarılı puan alan adaylar, tercihler için sabırsızlanıyor. Adayların dillerinden düşürmediği soru ise "DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" şeklinde... İşte ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.