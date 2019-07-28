DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Başvuru tarihi belli mi?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçen hafta perşembe günü açıklandı. Başarılı olanlar için yeni bir süreç başlayacak. Binlerce kişi lisansa yerleşmek için tercihte bulunacak. Şu sıralar adayların yoğun bir şekilde yönelttiği soru "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" şeklinde... Peki geçmiş dönemlerde nasıl bir süreç izlendi?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başarılı puan alan adaylar şimdi lisans eğitimi almak için kılavuzun yayımlanmasını ve kontenjanları bekliyor. Peki tercih tarihleri belli mi?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.