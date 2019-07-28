DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Başvuru tarihi belli mi? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları geçen hafta perşembe günü açıklandı. Başarılı olanlar için yeni bir süreç başlayacak. Binlerce kişi lisansa yerleşmek için tercihte bulunacak. Şu sıralar adayların yoğun bir şekilde yönelttiği soru "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" şeklinde... Peki geçmiş dönemlerde nasıl bir süreç izlendi?