DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair araştırma içinde olan adayların ilk sorguladıkları konu ise 2021 DGS tercih kılavuzu oluyor. 17 Ağustos tarihi itibariyle 2021 DGS kılavuzu henüz yayınlamadı ve geçtiğimiz yıl baz alındığında eylül ayından önce yayınlanması beklenmiyor…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Fakat henüz DGS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, DGS geçtiğimiz yıl 9 Ağustos tarihinde yapılmış, sonuçlar ise 7 Eylül'de açıklanmıştı. 2020 DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında yapılmıştı. 2020 yılı DGS takvimi baz alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2021-DGS sınavında elde edilen puanlar yalnızca 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirme için geçerli olacak. DGS yerleştirmeleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

Önlisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak bölümler belli oldu.

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DGS NEDİR?

Kısa adı DGS olan dikey geçiş sınavı, ÖSYM’nin meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenmektedir. Dikey geçiş sınavıyla 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma imkanı sağlanır. DGS, her yıl Temmuz veya Ağustos ayında ÖSYM tarafından yapılır.