DGS tercihlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci yeni eğitim öğretim döneminde 4 yıllık bir fakültede lisans eğitimine devam etmeye başlayacak. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM, 2021 DGS taban-tavan puanlarını yayınlamıştı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, Dikey Geçiş Sınavı sürecine ilişkin detaylar…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 DGS sınav sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı, DGS tercihleri ise 27 Ağustos tarihinde yapılmaya başlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2021 DGS tercihleri 7 Eylül saat 23.59’a kadar devam edecek.

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2021 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 DGS tercihi yapacak adaylar, tercih işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapabilecekler.

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, tercih süreci içerisinde isterlerse tercihlerinde değişiklik yapılabilecekler. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi dijital ortamda yine kendileri gerçekleştirecekler ancak tercihlerin tümüyle iptal edilemeyecek.

Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır. Tercihleri sonucunda bir lisans programına yerleşen öğrencilerin intibak işlemleri, 2547 sayılı Kanun’un 18/b-5 maddesi uyarınca yerleştikleri üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılmaktadır.

2021 DGS TABAN-TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN