Açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokulları bitirenlerin lisans programına geçiş yaparak eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri devam ediyor. DGS tercih işlemleri ile ilgili detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman sona erecek? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte DGS tercih işlemleri ile ilgili detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin başlamasının ardından adayların gözü tercih sonuçlarına çevrildi.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri için verilen süre doluyor. 21 Ağustos’ta başlayan DGS tercih süreci 28 Ağustos’ta saat 23.59’da doluyor.

Adaylar ÖSYM tarafından belirtilen süre içinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzunu dikkatli okumaları gerekiyor. Kılavuzda adaylara koşulları uygun olmayan programlara tercih etmemeleri konusunda uyarı yapıldı.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS tercih sonuçlarının ise tercih sürecinin bitiminden bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.