Türkiye DGS'de soru kitapçığı paylaşımına gözaltı

DGS'de soru kitapçığı paylaşımına gözaltı

Türkiye

DGS'de soru kitapçığı paylaşımına gözaltı

Hafta sonu yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonrası soru kitapçığının bir kısmını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınavı etkilemediği belirtilen olayla ilgili hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 17:03 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığının bazı kısımlarının görüntülerinin paylaşılmasının sınav sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu, adayın kolluk birimlerince gözaltına alındığı bildirildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2021'de 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirilen 2021 DGS'nin tüm sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığı kaydedildi.

Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerini paylaştığı belirtilen açıklamada, "Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday, kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

AA

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