Türkiye DHA görüntüleri CNN International'da

DHA görüntüleri CNN International'da

Türkiye

DHA görüntüleri CNN International'da

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) tüm dünyaya servis ettiği görüntüler yabancı medya tarafından yoğun ilgi gördü.

05 Şubat 2020, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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DHA'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı canlı yayın, CNN International'da son dakika haberi olarak izleyicilere aktarıldı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçağın içindeki yolcular tahliye edildi. Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'e yapılması planlanan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Ulaştırma Bakanı Turhan, uçakta 177 yolcu olduğunu belirterek can kaybı olmadığını söyledi. Vali Yerlikaya açıklamasında "Pistten çıkan yolcu uçağında bulunan 171 yolcu ve 6 mürettebattan yaralı durumdaki 21 kişi, 112 Acil ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.'' dedi.

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