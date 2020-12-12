Dâhilerin bilime yön veren hataları

Astrofizikçi yazar Mario Livio’nun yeni kitabı “Dâhice Hatalar”, beş büyük bilim insanının; Charles Darwin, William Thomson, Linus Pauling, Fred Hoyle ve Albert Einstein’ın çalışmaları sırasında yaptıkları hatalarla bilime yön verişini konu ediyor.

Hatanın akla değil insana özgü olduğunu spesifik örneklerle görüyoruz bu kitapta. Hataların bilimsel gelişim için önemini ve gerçeği bulma yolunda kıymetli birer basamak olduğunu anlıyoruz. Gerçeğin ne olduğunu değilse de ne olmadığını öğreniyoruz.

Evrim teorisinden zaman boyutuna, DNA’dan Einstein’ın kozmolojik sabitine uzanan bu keyifli yolculukta, temelde beş büyük dâhinin kimi acelecilikten kimi yaşadığı dönemin mevcut koşul ve inançlarından düştükleri hatalar ele alınmakla birlikte bir şekilde onların hayatına dokunmuş pek çok bilim insanına ve görüşlere de yer verilmiş.

Her bölüm, anlatılacak konuyla ilgili tanınmış kişilerin nokta atışı çıkarımlarıyla başlıyor. Bahsi geçen konuyla ilgili bilim literatüründe yer alan çalışmalar kısaca özetlenmiş ve temel düzeyde bilgi içeriyor. Bu sayede konuya halihazırda aşina olanlar dışında, bilgi edinmek isteyenler için de bir kapı aralıyor. “Dâhice Hatalar”, bu dâhilerin hipotezlerini ortaya koyarken yaptıkları açıklamalar ve konu hakkında kamuoyuna sunulan haberleri de barındırıyor.

Dâhilerin hayal kırıklıkları

Hatalarının yanı sıra bu büyük bilim insanlarının dâhiyane keşifleri konusunda nasıl mücadele etmek zorunda kaldıkları ve bu keşiflerce işleri baltalanan kişiler tarafından yıpratılma ve engellenme çabalarına da değiniliyor. Okur, beş büyük bilim insanının yaşanmışlıkları, hayal kırıklıkları ve tereddütleri ilgili fikir sahibi oluyor.

İlk bölüm, Darwin’in Doğal Seçilim konusunda, bulunduğu toplumun genel inanışlarına kapılıp Evrim Teorisi hakkındaki hatalı varsayımı ile başlıyor. Öyle ki Dünya’nın, muhtelif zaman zarflarında kafa karışıklıklarından mustarip olan Darwin’in Evrim Teorisi’nin var sayımından çok daha genç olduğu anlaşılıyor.

Bilim severler için

Darwin’in yanlış tespiti, Kelvin’in dünyanın yaşı konusundaki yanılsaması, Einstein’ın “En büyük hatam,” olarak nitelendirdiği kozmolojik sabit (lambda sabiti), iki Nobel ödüllü Linus Pauling’in hatalı DNA modeli, Astrofizikçi Fred Hoyle’un Büyük Patlama konusundaki tereddütü ve bunların ardından yaşanan gelişmeler, diğer bilim insanlarının bulgu ve katkılarıyla desteklenmiş. Bilimsel tarihe ışık tutan resimler, şemalar, el yazısı mektuplarla kanıtlar ortaya konmuş.

Mario Livio’nun “Tanrı Matematikçi Mi?” kitabının da çevirmeni olan Berna Gülpınar’ın akıcı ve yalın anlatımıyla su gibi akan “Dâhice Hatalar”, bilime ilgi duyan herkesin keyifle okuyacağı bir çalışma olmuş.

Dâhice Hatalar

Mario Livio

Çeviri: Berna Gülpınar

Altın Kitaplar

328 sayfa