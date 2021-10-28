Türkiye DHKP-C operasyonundan korkunç detay! Emniyet Müdürlüğüne saldıracaklarmış...

DHKP-C operasyonundan korkunç detay! Emniyet Müdürlüğüne saldıracaklarmış...

Türkiye

DHKP-C operasyonundan korkunç detay! Emniyet Müdürlüğüne saldıracaklarmış...

İstanbul'da düzenlenen ve 29 kişinin tutuklandığı DHKP-C operasyonuna dair korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Tutuklanan şüphelilerin yakalandıklarında Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

28 Ekim 2021, Perşembe 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı 93 kişi gözaltına alınmıştı. 23 kişinin tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

16 ilde deşifre edilen örgüt üyelerine, 15 Ekim'de operasyon düzenlendi. 29 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Dijital verilerden ve örgüt üyelerinin ifadelerinden saldırı planlarının ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

ÜSKÜDAR EMNİYETİ HEDEF ALDILAR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, silahlarla hedef alacakları ilk adresti. Taksim'de devriye gezen polisler de rehin alınacaktı. Terör örgütü DHKP-C üyelerinin kanlı planlarını, Terörle Mücadele ekipleri bozdu.

DİĞER ADRES KONGRE BİNALARI

DHKP-C şüphelilerinin saldırı planlarından biri de kongre merkezleriydi. Özellikle saldırı için kalabalık bir zaman dilimini bekliyorlardı. Örgüt üyelerinin kaçış planı da hazırdı. İzlerini kaybettirmek için Pendik'te ormanlık arazi içinde yaşam alanı oluşturmuşlardı. Ekipler o noktaya da operasyon gerçekleştirdi.

Saldırılarda kullanacakları kalaşnikof marka makineli tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Yaşam malzemelerine de el kondu. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı olan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yok artık...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İyilik yapmak isterken canından oluyordu! 'Bütün mermiyi bana sıktı'