DHKP-C operasyonundan korkunç detay! Emniyet Müdürlüğüne saldıracaklarmış...

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı 93 kişi gözaltına alınmıştı. 23 kişinin tutuklandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

16 ilde deşifre edilen örgüt üyelerine, 15 Ekim'de operasyon düzenlendi. 29 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Dijital verilerden ve örgüt üyelerinin ifadelerinden saldırı planlarının ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

ÜSKÜDAR EMNİYETİ HEDEF ALDILAR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, silahlarla hedef alacakları ilk adresti. Taksim'de devriye gezen polisler de rehin alınacaktı. Terör örgütü DHKP-C üyelerinin kanlı planlarını, Terörle Mücadele ekipleri bozdu.

DİĞER ADRES KONGRE BİNALARI

DHKP-C şüphelilerinin saldırı planlarından biri de kongre merkezleriydi. Özellikle saldırı için kalabalık bir zaman dilimini bekliyorlardı. Örgüt üyelerinin kaçış planı da hazırdı. İzlerini kaybettirmek için Pendik'te ormanlık arazi içinde yaşam alanı oluşturmuşlardı. Ekipler o noktaya da operasyon gerçekleştirdi.

Saldırılarda kullanacakları kalaşnikof marka makineli tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Yaşam malzemelerine de el kondu. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı olan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.