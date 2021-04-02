Gündem DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Gündem

DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, tutuklandı.

02 Nisan 2021, Cuma 07:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ Sarıyer'de, sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın ise Üsküdar'daki adreslerinde gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Karadağ ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)


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