Türkiye DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Türkiye

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, tutuklandı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 19:09 Son Güncelleme:
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Soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli Eroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Eroğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Süreç

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.

Tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.

Yeni bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Caferi Sadık Eroğlu, 12 Şubat'ta Sarıyer Armutlu'da yakalanmıştı.

AA

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