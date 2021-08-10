DHL, drone ile teslimat projesini iptal etti

Şirketin tüketici drone teslimatları için geliştirdiği son prototip 2018'deydi. Şimdiyse DHL, Parcelcopter'i test etmeye veya kendi drone'larını üretmeye devam etme niyetinde olmadığını doğruladı.

DHL sözcüsü Alexander Edenhofer konu hakkında, “ParcelCopter projesini rafa kaldırıyoruz. Tanzanya’daki Wingcopter ile tıbbi teslimat denemelerimiz ve AAM darling eHang ile iş birliğimiz sonucunda elde ettiğimiz veriler drone ile teslimat konusunda aceleci davrandığımızı gösterdi” dedi.

Gelecekte drone ile teslimat konusunda danışmanlık hizmeti almayı planladıklarını belirten yetkililer, projelerine ara vermenin daha iyi sonuçlar getireceğini söyledi.