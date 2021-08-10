Bilim & Teknoloji DHL, drone ile teslimat projesini iptal etti

DHL, drone ile teslimat projesini iptal etti

Bilim & Teknoloji

DHL, drone ile teslimat projesini iptal etti

Drone'u lojistik olarak teslimat zincirine doğrudan entegre eden ilk paket servis sağlayıcısı DHL'in Parcelcopter projesini durdurduğu bildirildi.

10 Ağustos 2021, Salı 10:49 Son Güncelleme:
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Şirketin tüketici drone teslimatları için geliştirdiği son prototip 2018'deydi. Şimdiyse DHL, Parcelcopter'i test etmeye veya kendi drone'larını üretmeye devam etme niyetinde olmadığını doğruladı.

DHL sözcüsü Alexander Edenhofer konu hakkında, “ParcelCopter projesini rafa kaldırıyoruz. Tanzanya’daki Wingcopter ile tıbbi teslimat denemelerimiz ve AAM darling eHang ile iş birliğimiz sonucunda elde ettiğimiz veriler drone ile teslimat konusunda aceleci davrandığımızı gösterdi” dedi.

Gelecekte drone ile teslimat konusunda danışmanlık hizmeti almayı planladıklarını belirten yetkililer, projelerine ara vermenin daha iyi sonuçlar getireceğini söyledi.

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