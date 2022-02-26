Diablo Immortal’ın kapalı betası tamamlandı

Blizzard, en gözde oyun serilerinden biri olan Diablo’nun mobil versiyonu olan Diablo Immortal üzerinde çalışmaya son hız devam ediyor. 2021 Ekim ayında başlayan kapalı beta test süreci 2022 Ocak ayının başında sona erdi. Oyun direktörü Wyatt Cheng ve Kıdemli Sistem Tasarımcısı Kris Zierhut oyunun test sürecine dair gelişmeleri aktardı.

Diablo II: Resurrected ile seriye yeniden ivme kazandıran Blizzard, oyun serisinin başarısını mobil oyun cephesine de taşımak istiyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı beta test sürecinde olan oyun, yeni birçok güncelleme ve geliştirme ile oyuncuların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Test sürecinde oyunda PvP ve PvE oyun modları, sosyalleşme ve grup oyunları, savaş bileti, oyun içi satın alma öğeleri, kontrolcü desteği, set öğeleri gibi birçok alanda geliştirmeler yapılırken Cycle of Strife oyun modu ve Paragon Dünyası sisteminde de birçok yeniden yapılanma ve iyileştirme yapıldı. Ayrıca oyuna yeni Necromancer sınıfı da eklendi.