Diagne affedilecek mi?

Club Brugge’ün kadro dışı bıraktığı Diagne çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Takıma geri dönmek için her şeyi yapan Senegalli, henüz teknik direktörünü ikna edebilmiş değil.

Waasland-Beveren maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Clement, Diagne’nin takımdan ayrı çalıştığını söylerken, “Ben sadece takımla birlikte çalışanlar hakkında konuşacağım. Şu anda kapı ona kapalı, bu doğru. Ama ileride açılabilir. Şimdilik bu konuyla ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

"Odada yeri yok"

Clement ufak da olsa bir açık kapı bırakırken takımın deneyimli file bekçisi Simon Mignolet’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geri dönüşün pek de kolay olmayacağını gözler önüne seriyor: “Onun artık bu soyunma odasında yeri yok.”

Ajansspor



