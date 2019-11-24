Sezon başında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, disiplinsiz hareketleri ve takım arkadaşlarıyla kavga etmesi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da iken de huzursuz olduğu ve takımdaki arkadaşlarıyla iyi geçinmediği bilinen Diagne'nin devre arasında Galatasaray'a dönme ihtimali gündeme gelmişti.

Senegalli forvet Instagram hikayesinde soru-cevap yaparken "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna "Şimdi değil" yanıtını verdi.

Diagne, Club Brugge'la sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Brugge'un oyuncu için 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.