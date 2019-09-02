Galatasaray, Senegalli forvet Mbaye Diagne'yi Club Brügge'a kiraladı. Satın alma opsiyonuyla Belçika ekibine kiralanan Diagne, Instagram hesabından Galatasaray kulübüne ve taraftarlara veda etti. Yayınladığı mesajda:

"Her şey için teşekkürler Galatasaray. Başta arkadaşlarım olmak üzere beraber çalıştığım herkese teşekkür ederim. Tezahürat ve destekleri için taraftarlara da teşekkürler. Kısa bir beraberlik olmasına rağmen zaferlerle dolu yoğun bir tatmin duygusu yaşadık." cümlelerini kullandı.









Diagne, paylaştığı ikinci fotoğrafın altına ise "Çok güzel anılar. Yakında görüşürüz Süper Lig" yazdı.



