Futbol Diagne golü atamayınca direğe kafa attı

Diagne golü atamayınca direğe kafa attı

Futbol

Diagne golü atamayınca direğe kafa attı

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor maçının tamamında sahadaydı. Son dönemde attığı gollerle dikkat çeken Diagne, dün akşamki kısır maçta gol sevinci yaşayamadı. Bir pozisyonda müsait durumda olan oyuncu, kendisine pas gelmeyince sinirlenip direğe kafa attı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçında yaptığı hareketle geceye damga vurdu. Bir pozisyonda arka direkte müsait durumda olan Diagne, Emre Kılınç'ta pas alamayınca sinirlendi. Emre Kılınç, pas vermek yerine şut çekince top kornere çıktı. Maç boyu istediği şasnları yakalayamayan Diagne, 85. dakikadaki bu pozisyonun ardından önce başını yukarı doğru kaldırıp bağırdı sonra da direğe kafa atarak tepkisini gösterdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ziya Eren: Rizespor alacaklarına gösterdiği hassasiyeti borçlarına da göstermeli