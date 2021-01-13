Diagne golü atamayınca direğe kafa attı
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor maçının tamamında sahadaydı. Son dönemde attığı gollerle dikkat çeken Diagne, dün akşamki kısır maçta gol sevinci yaşayamadı. Bir pozisyonda müsait durumda olan oyuncu, kendisine pas gelmeyince sinirlenip direğe kafa attı.
13 Ocak 2021, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçında yaptığı hareketle geceye damga vurdu. Bir pozisyonda arka direkte müsait durumda olan Diagne, Emre Kılınç'ta pas alamayınca sinirlendi. Emre Kılınç, pas vermek yerine şut çekince top kornere çıktı. Maç boyu istediği şasnları yakalayamayan Diagne, 85. dakikadaki bu pozisyonun ardından önce başını yukarı doğru kaldırıp bağırdı sonra da direğe kafa atarak tepkisini gösterdi.
https://twitter.com/yescontextgs/status/1349077735868657667
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