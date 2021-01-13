Diagne golü atamayınca direğe kafa attı

Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçında yaptığı hareketle geceye damga vurdu. Bir pozisyonda arka direkte müsait durumda olan Diagne, Emre Kılınç'ta pas alamayınca sinirlendi. Emre Kılınç, pas vermek yerine şut çekince top kornere çıktı. Maç boyu istediği şasnları yakalayamayan Diagne, 85. dakikadaki bu pozisyonun ardından önce başını yukarı doğru kaldırıp bağırdı sonra da direğe kafa atarak tepkisini gösterdi.



