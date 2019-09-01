Diagne gönderilirse Fernandes gelecek

Falcao transferiyle yabancı oyuncu kontenjanı dolan Galatasaray, Mbaye Diagne’yi elden çıkarabilirse, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes’i kadrosuna katacak

01 Eylül 2019, Pazar 09:49
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Diagne gönderilirse Fernandes gelecek

İtalya 1. Ligi’nde mücadele eden Verona ve Lecce, Diagne’yi kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. İki takımdan biri Diagne için talep edilen 3 milyon Euro kiralama bedelini kabul ederse, Senegalli golcü İtalya’nın yolunu tutacak.

Rus Spartak Moskova’nın da bonservisiyle satın almak istediği Diagne gönderildiği taktirde hem yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılacak hem de transferde artı bakiyeye geçilecek. Bu durumda bonservisi elinde olan Fernandes alınacak.

Kaynak: Spor Arena


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