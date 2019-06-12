Diagne için ilk ciddi teklif! 99 milyon...

Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminde forvet için birçok oyuncuyla görüştü. Bir türlü listedeki isimlerle anlaşma sağlanamayınca, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Mbaye Diagne, Aslan oldu.

Senegalli forvet 30 golle kral oldu ancak Galatasaray’daki performansı beklentilerin altında kaldı. FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satması gereken Cim Bom, birçok talibi bulunan Diagne’yi gözden çıkarttı.

İlk ciddi teklif, Suudi Arabistan’dan geliyor. Suudi basınında çıkan haberlere göre Al- Shabab ekibi, 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

GOL SIKINTISI ÇEKTİLER

Suudiler, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray’la masaya oturacak. Geride kalan sezonda Sumudica’nın çalıştırdığı Al-Shabab, gol yollarında sıkıntı yaşamış, şampiyon Al-Nassr’ın 69 kez fileleri sarstığı ligde sadece 39 gol atmıştı.

Al-Shabab, bu nedenle forvet transferi için kesenin ağzını açacak. Galatasaray, Senegalli yıldız için en az 15 milyon Euro’luk (99 milyon lira) bir teklif bekliyor. Suudi temsilcisinin bu rakama çıkması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, Diagne’den iyi bir gelir elde etmesi halinde yıldız oyuncu transferinde elini güçlendirecek.