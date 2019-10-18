Galatasaray'ın Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi yaz transfer döneminin son gününde Club Brugge'e kiralaması, oyuncuyu son anda elinden kaçıran Anderlecht'in büyük tepkisini çekmişti. Kulübün sportif direktörü Michael Verschueren, yıldız ismin ezeli rakiplerine gitmesinin ardından yaptığı açıklamada aldatıldıklarını öne sürerek hem ezeli rakiplerine hem de Sarı Kırmızılı yönetime yönelik sitemkar ifadeler kullanmıştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 30 kez fileleri havalandırarak gol krallığına ulaşan Diagne ise olaylı süreçle ilgili olarak Belçika basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Het Nieuwsblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki santrfor, "Anderlecht, Galatasaray ile görüşmesine rağmen beni hiç aramadı. Transferi aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalıştılar. Club Brugge menajerimle doğrudan temasa geçerken Anderlecht bunu yapmadı." şeklinde konuştu.

(Fanatik)