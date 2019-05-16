Diagne'den şoke eden hareket!

Galatasaray'ın golcüsü Diagne, kupa finali sonrasında Başakşehir'e 'boğaz kesme' hareketi yaptı

16 Mayıs 2019, Perşembe 07:54 Son Güncelleme:
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Diagne'den şoke eden hareket!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bir gol attığı, bir de penaltı kaçırdığı Akhisarspor maçı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken olay yaratan bir de harekete imza attı.

BOĞAZ KESME HAREKETİ YAPTI

Şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Diagne, "Sırada Başakşehir var, o maçı da kazanıp şampiyon olacağız" diyen Diagne, sonrasında boğaz kesme işareti yaptı.

Diagne ayrıca, Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltı ile ilgili görüşleri sorulunca, "Problem yok, penaltıyı attık" dedi. (Hürriyet)

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