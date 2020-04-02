Belçika Pro Ligi'nde ertelenen maçlar iptal edildi ve sezon tescil edildi. Bu duruma ligde en yakın rakibi Gent'in 15 puan önünde bulunan 70 puanlı Club Brugge şampiyon oldu.

Mbaye Diagne'nin sezon başında kiralık olarak gidip kısa süre sonra kadro dışı kaldığı Brugge, 16. şsmpiyonluğunu almış oldu. Belçika'da 34 kezle en çok şampiyon olan Anderlecht'in ardından 16 şampiyonlukla Brugge geliyor.

Mbaye Diagne ise liglerin tescil edilmesinin ardından Brugge'daki kontratının bitmesini ve Galatasaray'a dönmeyi bekliyor.

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