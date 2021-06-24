Diagnovir Türkiye’nin yerli Covid-19 testi olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Çok kısa sürede çok yüksek doğruluk oranıyla Covid-19 teşhisi koymayı sağlayan Diagnovir’e dünyanın farklı yerlerinden de talep geldiği aktarıldı. İşte, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen yerli Covid-19 testi Diagnovir hakkında merak edilenler…

DİAGNOVİR NEDİR?

Diagnovir, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen yerli Covid-19 testidir.

YERLİ TEST DİAGNOVİR’İN DOĞRULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, yaptığı açıklamaya göre Diagnovir, 10 saniyede yüzde 99 oranda doğru şekilde teşhis koymaya imkan sağlıyor.

“ALMAN FUTBOL LİGİ İSTEDİ”

Diagnovir hakkında bilgi veren Prof. Dr. Abdullah Atalar, koronavirüsün ilk görüldüğü andan itibaren hastalığın teşhisini hızlı bir şekilde koyabilecek test çalışmalarına başladıklarını ve yaptıkları çalışmaların sonucunda Diagnovir’i geliştirdiklerini belirtti.

Şu anda seri üretim sürecine geçildiğini aktaran Atalar, dünyanın her yerinden sisteme talep geldiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Abdullah Atalar, özellikle Covid-19 riskinin yüksek olduğu havaalanı gibi yerlerde, hemen sonuç alınabildiği için havaalanları, üretimin durması büyük maliyetlere yol açabileceği için büyük fabrikaların Diagnovir’in talep gördüğünü kaydetti. Atalar, “Örneğin, Alman Futbol Ligi istedi. Dünyada eşi olmayan bir sistem olduğuna inanıyoruz." dedi.

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