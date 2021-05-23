Düzenlenmiş belgeler ile Lady Diana’yı röportaja ikna ettiği ortaya çıkan BBC kanalının saygınlığı ağır darbe aldı. Çocukları Prens William ve Prens Harry’nin de annelerinin ölümünden bu röportajı sorumlu tutması sonrası İngiliz kamuoyu kanalın bedel ödemesini istiyor.

VERGİ CEZASI

BBC, lisansı için vatandaşlardan yılda 159 Sterlin (225 dolar) vergi alınıyor. Kanal bütçesinin yüzde 75’i bu vergilerden geliyor. Hükümet yetkilileri, itibarı zedelenen kanal ile 3.2 milyar Sterlin’lik (4.5 milyar dolar) lisans anlaşmasının beş yıllığına kesilebileceğini söyledi. Röportaj sonrası işinden olan saray çalışanları da kanala dava açmaya hazırlanıyor.

DİNLEME KUMPASI

Öte yandan skandalda ortaya yeni bir iddia daha çıktı. Tuttuğu notlar sayesinde sahtekarlığın çözülmesini sağlayan Diana’nın kardeşi Kont Spencer (64), Kensington Sarayı’na gazeteci Martin Bashir’in (58) dinleme cihazı yerleştirdiğini öne sürdü. Spencer, gazetecinin bu cihaz sayesinde Diana’yı saray tarafından dinlendiğine inandırdığını söyledi.

POLİS SORUŞTURMASI

Spencer, gazeteci Bashir’in kendisini Diana’nın güvenini kazanmak için basamak olarak kullandığını söylemişti. Spencer, polisin soruşturmaya dahil olmasını istiyor. Diana, 1995’te Bashir’e verdiği röportajda, Prens Charles ile yürümeyen evliliğinden bahsedip en mahrem bilgileri açıklayınca boşanmaları hızlanmıştı.