DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama için tıklayınız
13 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları biraz önce açıklandı. Şimdi sınava katılan adaylar sonuçları sorgulamak için ÖSYM'nin resmi sitesine girmeye çalışıyor. Sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 10.00'da yaptığı duyuru ile sonuçları adayların erişimine açtı. ÖSYM yaptığı açıklama ile "13 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye belirtti.