DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama için tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 10.00'da yaptığı duyuru ile sonuçları adayların erişimine açtı. ÖSYM yaptığı açıklama ile "13 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diye belirtti.