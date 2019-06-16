DiCaprio’nun yedeği oldu

Oscarlı yönetmen Guillermo del Toro, yeni filmi ‘Nightmare Alley’de başrol için Leonardo DiCaprio’yu (44) istiyordu.

Uzun süredir DiCaprio ile süren görüşmeler sonuç vermedi.

Başrol için Bradley Cooper’ın (44) adı geçiyor.

OSCAR ADAYLIĞI KAZANMIŞTI

ABD medyasına göre; Cooper, teklife sıcak bakıyor.

Cooper’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem başrolünde oynadığı son filmi ‘Bir Yıldız Doğuyor’ Oscar adaylığı kazanmıştı.



