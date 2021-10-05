Dicle Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 17 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
05 Ekim 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.
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