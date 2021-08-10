Dicle Üniversitesi iç denetçi alacak
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü iç denetçi alacağını açıkladı
10 Ağustos 2021, Salı 16:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 1 (bir) adet 5 (beşinci) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.