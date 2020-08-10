Didem Ceran kimdir?

Bir dönem Survivor yarışmasıyla da ismi duyulan Didem Ceran oyuncu Tamer Karadağlı ile birlikte. 2007’de boşandığı Arzu Balkan’dan Zeynep adında bir kızı olan Tamer Karadağlı’nın kalbi uzun zamandır boştu. Sevgilisi Didem Ceran'ı kızı Zeyneple tanıştırdı.

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında ‘Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.