Magazin Didem Soydan ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

Didem Soydan ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

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Didem Soydan ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

Burak Deniz, bir süredir ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin, zaman zaman ayrıldığı iddia ediliyor. Soydan da bu iddialara noktayı koydu.

21 Haziran 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Ünlü manken Didem Soydan ile Burak Deniz'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Soydan'ın ayrılık sebebinin, oyuncunun rol arkadaşı Alina Boz olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, 'kıskançlık' iddialarıyla ilgili sorularına, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Benden laf alamazsınız!" demekle yetinen Didem Soydan, sevgilisi ile kamera karşısına geçti.

"AYRILIK YOK"

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Deniz, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak, adeta kural bozdu. Ünlü oyuncu, kalp emojisiyle yayınladığı gönderi ile takipçilerine, "Ayrılık yok" mesajı verdi.


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