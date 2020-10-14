Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı belgelendi
Ünlü model Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan ikilinin birlikteliği önceki gün belgelendi.
14 Ekim 2020, Çarşamba 10:59 Son Güncelleme:
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Didem Soydan ve Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, sabah evden birlikte çıktı.
İkili daha sonra da Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Çift, o sıralarda magazin burada ekibinin kameralarına yansıdı.
Burak Deniz kampta arkadaşıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Soydan da aynı kişiyle aynı yerde fotoğraf atınca kampa birlikte gittikleri düşünülmüştü.
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